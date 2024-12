ЕВО ШТА СУ ПОБУЊЕНИЦИ СВЕ НАШЛИ У РИЗНИЦАМА У ВИЛИ БАШАРА АЛ АСАДА Уз богатства нашла се и СЛИКА ОВЕ МОЋНЕ ЖЕНЕ, нећете веровати

Међу сувенирима у претрпаној "соби са благом" свргнутог сиријског лидера потпуно неочекивано је пронађена потписана фотографија покојне британске краљице Елизабете Друге и принца Филипа.

Побуњеници су открили фотографију у такозваној "Народној палати" диктатора, на периферији сиријске престонице Дамаска, пренео је "Sky news".

На фотографији се налази ручни потпис и датум из 2002. године, исте године када су Асад и његова супруга посетили британску краљевску породицу у Бакингемској палати, пише Телеграф.

Assad kept signed picture of Queen among keepsakes in 'treasure room'

A signed picture of Queen Elizabeth II and Prince Philip has been found among the souvenirs in the packed "treasure room" of ousted Syrian leader Bashar al Assad.https://t.co/2InsI1QKc1

