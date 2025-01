ФИНСКА ОД ДАНАС НА ЧЕЛУ ОЕБС-а Ево шта ће Елини Валтонен бити ГЛАВНА ТЕМА

Валтонен је указала на то да људска права, демократија и владавина права чине темеље стабилног друштва.

"Данас се суочавамо са до сада незабележеном потребом да бранимо овај колективно договорени безбедносни поредак.

Док Завршни акт из Хелсинкија обележава своју 50. годишњицу, Финска ćе доследно наглашавати принципе наведене у овом оснивачком документу ОЕБС-а. Док Русија оспорава темеље наше заједничке безбедности, ми остали морамо да их штитимо", нагласила је Валтонен.

Према њеним речима, Финска ће у фокус рада ОЕБС-а ставити Украјину, као и важност јачања те организације као оперативног актера за безбедност и форума за политички дијалог.

Швајцарска ће председавати ОЕБС-у 2026. године, објавио је у понедељак председавајући те организације, заменик премијера Малте и министар спољних послова и туризма Ијан Борг.

На функцији председавајућег ОЕБС-у ротирају се земље чланице на годину дана, а министар спољних послова те земље је председавајући.

Председавајући координира доношење одлука и утврђује приоритете ОЕБС-а током мандата.

The programme is built on three guiding principles:

1Respect the OSCE principles and commitments,

2Respond to today’s challenges, and

3Prepare the OSCE for the future.#resilience



