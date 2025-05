(ФОТО) „Новинари се "забринули" да ли уопште дишем“ ФИЦО ПЛИВАО У ХЛАДНОМ ДУНАВУ да покаже да је ЗДРАВ: Звао сам их, али нико није дошао

Баш јуче су новинари били "забринути" да ли уопште дишем и да ли сам у стању да се попнем степеницама до своје канцеларије... Зато сам их позвао јутрос на насип да се загреју и пливају. Осећам се као да им је то потребно као со. Нико није дошао. Разумем. Мора да је мало росило и да је било хладније - написао је Фицо на платформи Икс, уз фотографију на којој стоји у води до појаса, потпуно мокар, обучен само у уску мајицу.



Фицо је у недељу позвао новинаре на брану, као реакцију на све чешћа питања о његовом здрављу.

Недавно је више пута отказивао или мењао свој програм без даљег објашњења. Он је признао да има проблема након прошлогодишњег атентата.

Постоје одређене ствари које су повезане са атентатом и које ме у неком тренутку спречавају да пређем четворочасовно путовање колима. Нећу вам рећи више - рекао је Фицо.

Он је додао да је способан да обавља физички захтевне послове.

I WAS WAITING FOR YOU THIS MORNING, WHERE WERE YOU?



Just yesterday, the journalists were ‘worried’ about whether I was even breathing and if I was capable of walking up the stairs to my office…



So this morning I invited them to the dam to warm up and go for a swim. I feel like… pic.twitter.com/yLRnf9WTAr

— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 5, 2025