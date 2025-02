(ФОТО) ПАНИКА НА САНТОРИНИЈУ! Људи беже са острва, многи ноћ провели на улицама, школе затворене

Многи становници Санторинија, у страху од нових јаких потреса, одлучили су да проведу ноћ напољу, било у својим аутомобилима или на сигурним местима које су навеле општинске власти.

Значајан број грађана затечен је у близини болнице, где су распоређене снаге ЕМАК-а за хитну интервенцију у случају ванредног стања. Други су се окупљали на стадиону Месарија и на отвореним просторима, како би се осећали сигурније, пише Protothema.

Интензивна узнемиреност која влада јасно се одразила у недељу увече, када су се нешто после 21 час формирали редови код туристичких агенција.

Становници острва, уплашени узастопним земљотресима, пожурили су да резервишу карте за одлазак, док су бродови и авиони изгледали скоро пуни.

BREAKING NEWS: 🇬🇷 Earthquakes in Santorini over 200 in 48 hours.

— News & Statistics (@News_Statistic) February 2, 2025