ОПАСНО СЕ ТРЕСЛО "Избегавајте окупљања, затварамо школе" Паника у грчком туристичком рају, ВЕЋ ПОСТАВЉЕНИ ШАТОРИ; Више од 200 земљотреса, могућа и ерупција вулкана (ФОТО)

Низ земљотреса магнитуде 4,3 забележен је у петак и суботу на подручју између вулканског острва Санторинија и Аморгоса, саопштило је Министарство цивилне заштите у суботу послеподне.

Санторини већ данима подрхтава усред серије земљотреса. У моруу је забележено око 200 мањих земљотреса у протеклих 48 сати. најјачи је био јачине 4,6, догодио у водама између Санторинија и Аморгоса у недељу поподне. Санторини је, иначе, познат и по једној од највећих вулканских ерупција историји.

