ШТА ЋЕ ЗВЕЗДА ПОСЛЕ ЛЕХА? Ово су могући ривали црвено-белих на путу ка Лиги шампиона

Црвено-бели ће најпре у 12 часова бити на жребу за плеј-оф ЛШ (Арена Спорт Премијум 1), и то као повлашћена екипа - што аутоматски значи лакши ривал, барем на папиру.

Пет је потенцијалних ривала. Предводе их Базел и Штурм из Граца, који су већ у плеј-офу, док су преостали бољи из двомеча Динамо Кијев/Пафос, Карабаг/Шкендија и Слован Братислава/Каират. Наравно, свима је јасно да је овај последњи ривал најпожељнији.

Прве утакмице плеј-офа на програму су 19. и 20. августа, реванш је седам дана касније, а подсећамо да Звезда најпре мора да елиминише Лех уколико жели да се нађе на том последњем степенику.

🚨 SEEDINGS are set for the Europa League Play-offs Draw!



📈 Seeded on the LEFT side!

📉 Unseeded on the RIGHT side!



⏰ Draw will be made on Monday! pic.twitter.com/woPshXLtvh

— Football Rankings (@FootRankings) July 31, 2025