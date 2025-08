(ФОТО) СРПСКА ОДБОЈКАШИЦА БРУТАЛНО ОДГОВОРИЛА ДУА ЛИПИ: "Косово је Србија. Добро дошла у моју земљу"

Контроверзна певачица албанског порекла од председнице привремених институција у Приштини, Војсе Османи, добила је званично тзв. "косовско држављанство", па је решила да се похвали на друштвеним мрежама.

То није промакло познатој српској одбојкашици Милици Тасић, која је генијалним коментаром "поклопила" провокаторку за сва времена.

"Девојко, не можеш да будеш држављанин државе која не постоји. Косово је Србија. Добро дошла у моју земљу", написала је Милица уз емотикон заставе Србије.

Иако је рођена у Лондону, Дуа Липа се неретко у својим интервјуима позива на своје "корене". Родитељи су јој из Приштине, али су пре њеног рођења одлучили да се преселе у Лондон. Отац Дукађин учио је ћерку погрешној историји и у њој пробудио анимозитет према Србима. Често је на својим друштвеним мрежама делила фотографије такозване "Велике Албаније" и на наступима показивала двоглавог орла.

Welcome back home, Dua!



Today, by presidential decree, I had the honor of granting the citizenship of the Republic of Kosovo to one of the most iconic cultural figures in our country’s history, @DUALIPA.



Dua and Kosovo have always been inseparable. From the world’s biggest… pic.twitter.com/aNlME6pocG

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) July 31, 2025