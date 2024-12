(ФОТО) ПУТИНОВ ГЕНЕРАЛ, ЊЕГОВА ДЕСНА РУКА ЗА ХЕМИЈСКО ОРУЖЈЕ, УБИЈЕН У МОСКВИ Експлозив ставили у скутер, погинуо и његов помоћник

Високорангирани руски генерал Игор Кирилов убијен је у експлозији у Москви.

Би-Би-Си преноси наводе руског истраног комитета да је генерал-пуковник Кирилов, шеф нуклеарних, биолошких и хемијских одбрамбених снага Русије рано јутрос напуштао стамбено насеље када је детонирана експлозивна направа скривена у скутеру.

Наводи се да је у експлозији убијен и Кириловљев помоћник.

Британски медијски сервис подсећа се да је у октобру Уједињено Краљевство увело санкције Кирилову уз образложење да је он надгледао коришћење хемијског оружја у Украјини и био од "значаја за ширење дезинформација из Кремља".

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj

