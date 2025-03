(ФОТО) СТРАШАН ПАД АВИОНА У САД! Разбацани делови летелице, НЕМА ПРЕЖИВЕЛИХ

То се догодило у близини аеродрома Пит Гринвил око 7.50 сати ујутру по локалном времену.

Власти су саопштиле да нема преживелих.

Званичници ФАА су у саопштењу рекли да се ради о авиону Беецхцрафт Бонанза, а у њему су биле две особе.

