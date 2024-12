(ФОТО; ВИДЕО) "ДАРА" ХАРА И СТВАРА ПРОБЛЕМЕ Француска и Британија на удару, прекинут железнички и ваздушни саобраћај; ЉУДИ позвани да остану у домовима

Влада је послала текстуалну поруку за око три милиона људи, упозоравајући их на предстојеће непогоде и саветујући им да "остану у својим домовима ако је то могуће", наглашавајући да није безбедно возити у олујним условима, објавио је Скај њуз (Скy Неwс).

Упозорење на олују почело је у 3.00 сата, а црвено упозорење ће трајати до 11.00 часова.

Лондонска полиција је саопштила да олуја Дара може да донесе ударе ветра који дувају брзином и до 145 километара на сат.

#StormDarragh think it’s safe to say Storm Darragh has arrived in Liverpool, almost 50 years and I’ve never encountered weather like it!!! pic.twitter.com/Vaj1jCL4jD

— KRS (@KennethHatcher_) December 7, 2024