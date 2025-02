(ФОТО/ВИДЕО) НАКОН 200 ЗЕМЉОТРЕСА АКТИВИРАНО И КЛИЗИШТЕ Хоће ли најпопуларније грчко летовалиште завршити у мору

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју Санторинија.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 14 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

У последњих сат времена регистровано је неколико потреса чија је јачина била већа од 4 степена.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis has appealed for calm after a wave of seismic tremors hit the tourist island of Santorini, prompting mass departures. https://t.co/uvK4FkSbgl pic.twitter.com/Ic8oUW4KjN

— GeoTechWar (@geotechwar) February 3, 2025