(ФОТО, ВИДЕО) ОДЕСА ГОРИ Руси извели ВЕЛИКИ НАПАД ДРОНОВИМА на најважнију украјинску луку! ИМА ПОВРЕЂЕНИХ

Шеф кабинета украјинског председника Андриј Јермак рекао је да су Руси беспилотним летелицама напали луку Одеса у Одеској области на југозападу Украјине, преноси Скај њуз.

Према последњим информацијама, три особе су повређене, међу којима и једна млада девојка.

Као резултат руског напада, избили су снажни пожари на три локације. Позивам становнике да остану у затвореном простору јер није јасно да ли је напад завршен - саопштио је начелник области Олег Кипер.

Today seems to have been the most massive #UAV attack on #Odessa in the 3 years of the war!



Russian forces deployed a new attack tactic: The drones wait offshore and huddle together in a "herd" before entering the city at an altitude of more than 2,000 metres.

