(ФОТО, ВИДЕО) ОДМАЗДА РУСА; РАКЕТНИ УДАР НА КИЈЕВ: Више мртвих и повређених УКРАЈИНА УЗВРАТИЛА НАПАДОМ НА МОСКВУ, БРЈАНСК, ЕНГЕЛС...

Кијев је био мета ракетних и дрон напада, у којима су, према наводима украјинских власти, живот изгубиле четири особе, док је више од 20 рањено, од којих је 16 хоспитализовано.



„Напад на главни град се наставља. Останите у склоништима!“ упозорио је грађане градоначелник Кијева, Виталиј Кличко, и додао да је забележено више пожара у Холосијевском и Дарничком округу. У Соломјанском делу града руски дрон погодио је стамбену зграду, оставивши за собом рупу у фасади и запаљена возила.

🔥🚨BREAKING NEWS: Kyiv Ukraine is currently under heavy bombardment as powerful explosions hit their capital. Russia is attacking full force. pic.twitter.com/LaApSgLNCK

Претходно су сведоци за агенцију Ројтерс јавили да су током ноћи чули звук беспилотних летелица, а затим и серију снажних експлозија које су „затресле прозоре широм града“. Саобраћај кијевског метроа био је прекинут, а један воз је оштећен између станица.

Украјинско ратно ваздухопловство саопштило је да су напад извршили руски дронови и крстареће ракете типа „Калибр“, испаљене из више праваца.

Напад је уследио само неколико дана након што су украјински дронови погодили руске војне аеродроме, уништивши више стратешких бомбардера. Кремљ је тада најавио одмазду, а бивши амерички председник Доналд Трамп пренео је упозорење Владимира Путина да ће „Русија одговорити жестоко“.

Док Украјина трпи нападе, и руска територија је током ноћи била под ударом. У Москви, Брјанску, Калуги, Саратову и Енгелсу забележене су детонације, пожари и поремећаји у ваздушном саобраћају. У Енгелсу, у близини стратешке ваздушне базе, запаљена је рафинерија која снабдева војне објекте, потврђено је из више извора.

The oil terminal at Engels, Saratov region, Russian Federation is burning nicely. A strategic target of the russian fascist invaders has been hit hard. pic.twitter.com/PMH5teuCZP

— Michael MacKay (@mhmck) June 6, 2025