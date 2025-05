(ФОТО, ВИДЕО) СРУШИО СЕ АВИОН ЈУЖНОКОРЕЈСКЕ ВОЈСКЕ СА ЧЕТВОРО ЉУДИ Погледајте прве снимке са места пада патролне летелице ОБЛАК ГУСТОГ ДИМА СЕ ШИРИ, ПОТРАГА У ТОКУ

Патролни авион који је кренуо из своје базе у југоисточном лучком граду Поханг у 13.43 по локалном времену, пао је из непознатих разлога, саопштила је ратна морнарица.

Како се додаје, ради се на утврђивању шта се десило са четири особе које су биле у авиону и на узроку пада.

Из службе за хитне ситуације у Похангу речено је да су спасиоци и ватрогасна возила упућена на место пада после добијања извештаја становника да је неидентификована летелица пала и да је била експлозија.

Just in – Naval Aircraft Crash in Pohang, South Korea



A naval patrol plane with four people aboard has crashed in Nam-gu, Pohang. Authorities have confirmed the incident, while the Navy reports that a military aircraft went down and damage is currently being assessed. Emergency… https://t.co/1xSAoAdKML pic.twitter.com/HfqBaiYsWU

