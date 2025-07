(ФОТО/ВИДЕО) ТРАГЕДИЈА НА ШИНАМА Најмање троје погинуло у железничкој несрећи у Немачкој НА ДЕСЕТИНЕ ПОВРЕЂЕНИХ

Несрећа се догодила око 18.10 часова у близини места Ридлинген, у округу Биберах, када је регионални експрес путнички воз на линији од Зигмарингена до Улмаса са око 100 путника исклизнуо из шина, наводи немачки "Билд".

Хитне службе су касно синоћ процениле да има око 50 повређених, од којих 25 тешко.

Према писању листа "Билд", за петоро тешко повређених је првобитно сматрано да су у критичном стању, а њихово стање након ноћи проведене у болници још није познато.

Међу погинулима су машиновође и железнички радници.

Десетине припадника хитних служби било је распоређено током целе ноћи, а спасилачки пси су претраживали рушевине у потрази за преживелима.

До јутра више нико од евентално преживелих није пронађен, а није било пријављених ни нових смртних случајева.

Након железничке несреће, истрага је усмерена у правцу истраживања могућег клизишта.

На месту несреће био је и министар унутрашњих послова Баден-Виртемберга, Томас Штробл.

"На овом подручју било је обилних падавина, тако да се не може искључити да су обилна киша и повезано клизиште такође били узрок", рекао је синоћ министар Штроб.

🚨 UPDATE | Germany: At Least 4 Dead, Dozens Injured in Train Derailment Caused by Landslide Near Riedlingen, Baden-Württemberg#Germany #TrainDerailment #Riedlingen #BreakingNews #Landslide #BadenWürttemberg pic.twitter.com/aJThxrBUsa

— HITNEWSWORLD (@HITNEWSWORLD) July 27, 2025