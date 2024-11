(ФОТО, ВИДЕО) ЖИВИ ИЗГОРЕЛИ “Тесла” се великом брзином ЗАБИЛА У ОГРАДУ и потом ЗАПАЛИЛА Животе изгубило четворо младих, међу њима БРАТ И СЕСТРА Преживела једна девојка, СПАСАО ЈЕ ПРОЛАЗНИК ХЕРОЈ

Девојка у 20-им годинама једина је преживела тешку несрећу, јер је Рик Харпер, службеник “Канадске поште” који је пролазио туда аутомобилом, херојски улетео кад је видео пламен и разбио прозор запаљеног модела "Y" са металном шипком.



Свих четворо пријатеља преживеле девојке – Нилраџ (25) и његова сестра Кетаба (29) Гохил, Џеј Сисодија и Дигвиџај Пател – страдали су у несрећи.

Харпер је након несреће рекао “Торонто стару” да преживела девојка “није могла да отвори врата” изнутра.



“Дејли мејл” наводи да аутомобили “Тесла” уместо кваке имају дугме којим возач и сувозач отварају врата. Али, ако нестане струје након судара, врата могу да се заглаве и неће се отворити, додаје се.



Претпостављам да је млада дама покушала да отвори врата изнутра јер је прилично очајнички желела да изађе напоље. Не знам да ли је у питању била батерија или нешто друго. Али, она није могла да изађе, рекао је Харпер.



Он је додао да је девојка изашла из аута прво главом, након што је разбио прозор. Дим је био толико густ да није схватио да има још људи који су заробљени унутра. Није било начина да зна да ли су и они грчевито покушавали да изађу.

Узрок удеса непознат



Полиција је рекла да је аутомобил великом брзином ударио у заштитну ограду дуж Булевара Лејк Шор у источном делу Торонта.



Истражитељи и даље покушавају да успоставе тачан узрок удеса.



У овим аутомобилима постоји дугме за ручно поништавање, али стручњаци кажу да та функција није широко позната. Оно усмерава жртве судара да скину плочу на вратима и потом повуку кабл испод, који ће отворити врата. Неки такође указују да жртве судара могу да буду превише успаничене или ошамућене да би трагале за том функцијом након несреће.

#UPDATE: Authorities released the ages of 4 people killed in a single-vehicle crash after a Tesla struck a guardrail and burst into flames in Toronto. https://t.co/AvBMBW7Jvx

— CityNews Toronto (@CityNewsTO) October 25, 2024