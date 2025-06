(ФОТО/ВИДЕО) ГОРИ НАЈВЕЋЕ ПОЉЕ ГАСА НА СВЕТУ, ОДЈЕКУЈУ ЕКСПЛОЗИЈЕ Страховити израелски напад на Иран

У питању је највеће светско поље природног гаса које деле Иран и Катар.

На друштвеним мрежама су се појавили и први снимци експлозије. На њима се види велики пожар, док црни дим прекрива небо.

NOW - Explosion at Phase 14 of Iran's South Pars gas field, the world's largest natural gas field shared by Iran and Qatar. pic.twitter.com/nouyzpRU8H

Ирански државни медији потврдили су да су недавно изведени напади на рафинерију Фазе 14 гасног поља Јужни Парс, рафинерију природног гаса Фаџр Џам и луку Канган за течни природни гас на обали Персијског залива, све у провинцији Бушер у јужном Ирану.

Изгледа да је Израел започео нападе на ирански економски сектор, првенствено састављен од постројења за природни гас и нафту дуж Персијског залива.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has… pic.twitter.com/vJKaFukjab

— OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025