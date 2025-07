ГОРИ НАЈВЕЋИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ НА СВЕТУ! Само дан пред отварање, бину захватио пожар, а ДРАМАТИЧНИ СНИМЦИ круже мрежама (ФОТО, ВИДЕО)

Видео снимци који су кружили друштвеним мрежама приказивали су пламен како гута раскошну сценографију, а ватрогасна возила су била у близини. Локални медији потврдили су вест , извештавајући да су хитне службе биле на лицу места и да је локалним становницима саветовано да држе прозоре и врата затворена.

Тренутно нема посетилаца фестивала, иако се верује да су многи запослени присутни тамо ради постављања.

Tomorrowland је велики фестивал електронске плесне музике који обично привлачи преко 400.000 гледалаца. Почетак је заказан за петак, 18. јула, као део двонедељног програма који завршава 27. јула.

A dream shattered, it's incredible. It's said that Tomorrowland was set on fire thanks to its fireworks. #Tomorrowland pic.twitter.com/5L42vyaJp3

Страни медији су контактирао представнике фестивала за коментар о инциденту и како ће он утицати на планирано отварање фестивала. За сад нема информација о узроку или утицају на догађај.

The Mirror извештава да се процењује да се на локацији налази око 1.000 запослених. За сада нема извештаја о евентуалним повређеним лицима.

The fire has calmed down and is now under control. Tomorrowland, we will always love you. #Tomorrowland pic.twitter.com/gDyOgrV03e — Flame Master (@FlameMaste69) July 16, 2025

Узрок пожара још није познат, но сведоци тврде да су чули звукове налик ватромету непосредно пре него што је ватра захватила позорницу.