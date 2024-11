ХИЉАДЕ ЉУДИ НА УЛИЦАМА Протест против владе НОСИЛИ ПАРОЛЕ "ИЗДАЈИЦЕ"

Људи су викали "издајице" и носили фотографије новинара за које тврде да их је у ноћи на петак тукла полиција.

Полиција их терала сузавцем и воденим топовима.

На протестима ту ноћ полиција је користила сузавац и водене топове против демонстраната, а влада тврди да су ухваћене 43 особе.

Више од 100 дипломата и државних службеника у Грузији је потписало отворено писмо у којем тврде да одлука владе није у складу са стратешким интересима земље.

Бранећи свој потез, премијер Иракли Кобакхидзе је оптужио ЕУ за "уцену" након што су европски законодавци затражили понављање прошломесечних парламентарних избора у Грузији. Они су као разлог навели "значајне неправилности".

Грузијом од 2012. управља Грузијски сан, странка за коју критичари говоре да је земљу покушала да одмакне од Уније и приближи Русији.

Странка је победила на изборима прошлог месеца, али опозициони заступници бојкотују нови парламент, тврдећи да је дошло до изборне преваре, а председница Саломе Зурабишвили је једностраначки парламент назвала "неуставним".

Европски парламент је јуче подржао резолуцију која изборе описује као последњу фазу "све горе демократске кризе" у Грузији и којом се тврди да је за то "у потпуности одговорна" владајућа странка.

Резолуција изражава изузетну забринутост због извештаја о застрашивању бирача, куповини и манипулацији гласовима, као и о узнемиравању проматрача.

Европски парламент је такође позвао на санкције против грузијског премијера и других виших функционера, укључујући милијардера и оснивача владајуће странке Бидзину Иванишвилија.

Mass anti-russian protests in Georgia have now expanded to other cities.



Batumi, now. pic.twitter.com/Mqd3Ds5TDh

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 29, 2024