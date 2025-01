ХИТНА ЕВАКУАЦИЈА АЕРОДРОМА У АТЛАНТИ Људи беже из авиона 4 ОСОБЕ ПОВРЕЂЕНЕ (ВИДЕО)

Званичници наводе да је лет са аеродрома Хартсфилд-Џексон у Атланти ка Минеаполису-Сент Полу прекинуо полетање убрзо након 9 сати ујутру због проблема с мотором.

Према објави на X страници аеродрома у Атланти, путници су напустили авион Боинг 757-300 користећи хитне излазе са тобоганима и пребачени су до оближњег терминала.

Током евакуације, четири од 201 путника задобила су лакше повреде, саопштили су званичници. Једна особа је пребачена у локалну болницу, док су остале три збринуте на лицу места.

- Ништа није важније од безбедности наших запослених и путника, и извињавамо се путницима због њиховог искуства. Наш фокус је на томе да решимо њихове непосредне потребе и безбедно их пребацимо на њихова одредишта - изјавио је портпарол Делта Аирлинес за Фокс 5.

WATCH: Passengers evacuate Delta Air Lines plane via emergency slides after aborting take-off in Atlanta, Georgia; 4 passengers suffered minor injures pic.twitter.com/7JoXziKZnN

The plane was evacuated after an engine firepic.twitter.com/9tB4F8YVan

— BNO News (@BNONews) January 10, 2025