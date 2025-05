ХОЛИВУДСКИ ГЛУМАЦ ЛЕТИ ЕКОНОМСКОМ КЛАСОМ Путници остали у шоку када су га видели

Упркос томе што има преко 10 милиона пратилаца на Инстаграму и три номинације за Еми награду, Паскал је изабрао да путује економском класом из Лондона до Филмског фестивала у Кану.

Путници су били изненађени када су га препознали, а тренутак је забележио инфлуенсер и редитељ Лукас Пелизаро. Он је на друштвеним мрежама у шаљивом тону описао свој сусрет с познатим глумцем:

Pedro Pascal flying economy on a regular London to Nice flight, just casually sitting among everyone else on his way to Cannes

pic.twitter.com/65ZnCaf7Ot

— Oscar Race (@TheOscarRace) May 19, 2025