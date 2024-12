ИМА И МРТВИХ Стравичан земљотрес погодио је ОВУ пацифичку острвску државу! ПОВРЕЂЕНИ СЕ ЈОШ ПРЕБРОЈАВАЈУ, а спасиоци покушавају да дођу до људи ЗАРОБЉЕНИХ испод рушевина

Земљотрес је изазвао велику штету широм архипелага Вануату, а спасиоци су радили током ноћи покушавајући да дођу до људи који су остали заробљени испод рушевина, преноси АП.



У земљотресу је тешко оштећена амбасада САД, зграде још неколико амбасада - Велике Британије, Француске и Новог Зеланда, као и низ других објеката укључујући болницу у главном граду Порт Вили.



Земљотрес се догодио непосредно пре 13 часова по локалном времену на дубини од 57 километара са епицентром 30 километара западно од Порт Виле, највећег града Вануатуа.



Након главног потреса регистрована је серија других земљотреса од којих је најснажнији био 5,5 степени по Рихтеру, али упозорење на цунами укинуто је нешто мање од два сата након најјачег потреса, објављено је на сајту Евромедитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ).



Више од 200 људи је повређено. Главна болница на Вануатуу је оштећена, а снабдевање водом је угрожено, објавила је на свом X налогу Кети Гринвуд, шефица Црвеног крста за јужнопацифичку област.



Not lies, not a fake video, not misinformation. A video of horrific destruction in Mayotte after Cyclone Chido.... TENS OF THOUSANDS could have died (Reuters).



Let’s see real news go viral for once...pic.twitter.com/BldcoVqIDx

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 17, 2024