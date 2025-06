ИРАН ИСПАЛИО УЛТРАТЕШКЕ РАКЕТЕ НА ИЗРАЕЛ „Спора смрт или бекство из државе“ су понуђене опције Израелцима ЧЕКА СЕ ОДЛУКА ТРАМПА

Неколико сати раније, амерички председник Доналд Трамп, који је захтевао „безусловну предају“ Ирана, састао се са својим тимом за националну безбедност и разговарао са израелским премијером Бенџамином Нетањахуом.



Свет чека одлуку Доналда Трампа о томе да ли ће се Сједињене Државе укључити у израелско-ирански сукоб пружањем војне подршке Израелу или инсистирањем на преговорима између две земље.

Иран испалио ултратешке ракете на Израел

Иран је испалио ултратешке, дугометне, двостепене ракете на Израел, јавља Ројтерс, позивајући се на Иранску револуционарну гарду.

У саопштењу, стражари су рекли Израелу да је небо изнад његових "окупираних земаља" отворено за иранске нападе и да Израелци морају да бирају између "споре смрти" у подземним бункерима или бекства из државе.

Око 400 балистичких ракета и 1.000 дронова лансирано на Израел

Иран је лансирао приближно 400 балистичких ракета и 1.000 дронова на Израел од почетка сукоба у петак, рекао је израелски војни званичник за CNN.

Према његовим речима, од укупног броја испаљених ракета, око 20 балистичких ракета погодило је цивилна подручја у Израелу. Од почетка израелске војне операције, у нападима је погинуло најмање 24 људи.

САД евакуишу своје грађане из Израела

Сједињене Америчке Државе раде на евакуацији својих грађана из Израела авионима и крузерима, рекао је амерички амбасадор у тој земљи. Амбасада САД у Јерусалиму ради на припреми за евакуацију, рекао је Мајк Хакаби у објави на Платформи X.

Urgent notice! American citizens wanting to leave Israel- US Embassy in Israel @usembassyjlm is working on evacuation flights & cruise ship departures. You must enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) ( https://t.co/rXymPRTQJJ ) You will be alerted w/ updates.

Готово потпуни прекид интернета у Ирану

Иран је погодио готово потпуни национални прекид интернета, према подацима НетБлокса, невладине организације која прати функционисање и управљање интернетом.

⚠️ Confirmed: Live network data show #Iran is now in the midst of a near-total national internet blackout; the incident follows a series of earlier partial disruptions and comes amid escalating military tensions with Israel after days of back-and-forth missile strikes 📉 pic.twitter.com/Iu598aIMRJ

— NetBlocks (@netblocks) June 18, 2025