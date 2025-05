"ИСКАНДЕР" НЕРЕШИВА ЕНИГМА ЗА ОРУЖЈЕ ЗАПАДА Ево зашто амерички "патриот" не може да га заустави (ВИДЕО)

Представник команде украјинског ратног ваздухопловства Јуриј Игнат наводи да системи "патриот" који се налазе у близини Кијева не могу обезбедити стопроцентну заштиту од балистичких ракета.

Указује да ракете "искандер" изводе сложене маневре избегавања у завршној фази лета, што онемогућава системе "патриот" да прецизно израчунају путању и пресретну их.

"Руси су пронашли начине да парирају 'патриоту''. Ракете 'искандер' изводе маневре избегавања у завршној фази лета, што спречава 'патриот' да израчуна своју путању. Поред тога, 'искандер' може да испусти мамце који могу да обману ракете ‘патриот", додао је Игнат.

