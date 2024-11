ЈУЖНУ ИТАЛИЈУ ПОГОДИО ЈАК ЗЕМЉОТРЕС Епицентар близу површине

Јачи земљотрес је током ноћи погодио јужне делове Италије, а епицентар је био код језера Гардиафиера на југу земље. Јачина земљотреса је избносила 4,2 степена по Рихтеру.

Према објави Републичког сеизмолошког завода Србије, овај потрес се догодио у периоду око један сат после поноћи.

