КАД ДРЖАВА ОРГАНИЗУЈЕ СВИРКЕ Грузијска влада потрошила више од 27 милиона долара на концерте светских звезда

Према речима грузијске министарке културе Тинатин Рухадзе, од 55.000 гледалаца који су дошли да слушају Тимберлејка у Тбилисију, 20.000 су били туристи.

"Важно је да Грузија служи као културни центар", рекла је она, напомињући да је већина странаца стигла у Тбилиси без виза из Русије.

LIVING LEGEND! All 55k tickets for @jtimberlake's concert in Tbilisi, Georgia, sold out in SIX HOURS, setting a new record as the fastest-selling concert in the government-backed "Starring Georgia" project's history. pic.twitter.com/Lw0hpYvOoG

