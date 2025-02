КАКВА БИ ТО ВЕЛИКА НАЦИЈА БИЛА! ТРАМП НЕ ОДУСТАЈЕ Поновио предлог да Канада постане 51. савезна држава у оквиру САД

Он је на свом налогу на мрежи ''Truth'' (''Истина'') оценио да би то довело до много нижих пореза и боље војне заштићености Канађана.

''Плаћамо милијарде долара за субвенције Канади. Зашто? За то нема разлога. Не треба нама ништа што они имају. Имамо неограничену количину енергената, требало би да сами производимо аутомобиле и имамо више дрвне грађе него што можемо да потрошимо. Без наших субвенција, Канада не би постојало као одржива земља. Грубо, али истинито!'', написао је Трамп, наводечи да би једино решење за то било да Канада постане 51. држава САД.

Трамп је почетком јануара, након што је Џастин Трудо поднео оставку на функцију премијера и лидера Либералне странке, рекао да би било добро да се Канада споји са САД, као и да би ''многи људи у Канади волели'' да она постане 51. америчка држава.

"Многи људи у Канади волели би да буду 51. држава. Сједињене Државе више не могу да трпе велике трговинске дефиците и субвенције које су Канади потребне да би опстала. Џастин Трудо је то знао и дао је оставку. Када би се Канада спојила са САД, не би било царина, порези би били знатно нижи, и били би потпуно безбедни од опасности руских и кинеских бродова који их стално окружују. Заједно, каква би то велика нација била!!!", написао је тада Трамп на мрежи ''Truth''.

