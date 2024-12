(МАПА) ВРАЋА СЕ ОСМАНСКО ЦАРСТВО? Турска оживљава сан Османлија, ЕВО КАКО

Коментари турског званичника долазе у тренутку када Анкара ради на помоћи у обнови свог јужног суседа након 13 година грађанског рата.



"Брзо ћемо проценити ситуацију и предузети кораке за поновно успостављање железничке везе с Дамаском као прву фазу. Постоје делови железнице који се протежу од Турске до регије Хиџаз. Знамо да те линије дуго нису биле у функцији као део веће мреже", рекао је Уралоглу током састанка с Удружењем телевизијских кућа Анатолије у Анкари, према транскрипту, преноси Кликс.

Он је казао како су од 2009. године до 2010. године путовали путнички возови.

"Постоји постојећа инфраструктура. Међутим, у неким подручјима, попут Ирака, видели смо крађу железничких шина и продају као сирово гвожђе. Можда ћемо се суочити са сличним проблемима у Сирији", навео је.

Турски председник Реџеп Тајип Ердоган рекао је током састанка владе у понедељак да ће сваки министар с посебним портфељем проучити недостатке и проблеме у сиријској инфраструктури и понудити помоћ новој сиријској администрацији.

У Дамаску је успостављена привремена влада за одржавање државних служби након свргавања сиријског председника Башара ал-Асада, који је раније овог месеца побегао из земље пред офанзивом побуњеника.

Легендарна железница Хиџаз била је амбициозан сан султана Абдулхамида II из Османског царства, који је 1900. године замислио железничку линију која би повезивала Истанбул с Меком.

Названа по регији Хиџаз на западном Арапском полуострву, где се налазе два најсветија исламска града - Мека и Медина - железница је изграђена невероватном брзином, финансирана искључиво муслиманским донацијама. Док су неке донације биле добровољне, друге су биле присилне.

Линија, која је већ била повезана с Истанбулом, протезала се од Дамаска до Медине, с краком за Хаифу у Палестини.

Првенствено је био намењен да се олакша ходочашће хаџа у Меку и да се ојача османска контрола над њеним удаљеним покрајинама. Пруга је служила и као војни транспортни пут за османске снаге.

