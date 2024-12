МЕЂУ НАСТРАДАЛИМА И ДЕТЕ? Премијер покрајине о божићном масакру: Званично ДВОЈЕ МРТВИХ после напада аутомобилом на сајам!

Он је додао да не може да одбаци могућност да ће бити више жртава, а међу настрадалима је и дете.



АП наводи да је најмање 68 особа повређено.



Међу њима је 15 који су у тешком стању, 37 има средње тешке повреде, а 16 лакше.



Хаселхоф је рекао новинарима да је осумњичени доктор из Саудијске Арабије, да има 50 година и да је дошао у Немачку 2006. године.

Footage reveals the arrest of a 50-year-old Saudi Arabian suspect in the Magdeburg attack, where a BMW ploughed into a Christmas market crowd, killing at least 11 and injuring up to 80.



An explosive device was reportedly found in the car.#Magdeburg #Germany https://t.co/ZhD1GfK3Fn pic.twitter.com/S1WhrQeimG

