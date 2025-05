"МОМЕНТ ОПУШТАЊА И ЗАЈЕДНИШТВА“? Да ли је Брижит Макрон ошамарила председника пред камерама – шта се дешавало у авиону?

На видео-снимку се види тренутак када председнички пар излази из авиона током званичне посете Вијетнаму. У тренутку отварања врата, делује као да је Брижит ударила Макрона по лицу, после чега је он на кратко изгледао изненађено, али се брзо прибрао, свестан да их снимају камере и да званичници чекају испред.

Шта се тачно догодило између председника и прве даме Француске, за сада није званично познато. Брижит је остала сакривена унутар авиона, па се није могао видети њен израз лица, али је уочљиво било да је одбила руку коју јој је супруг пружио при изласку.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC

— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2025