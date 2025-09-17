НАГАЂАЊА НЕ ПРЕСТАЈУ Кућу у селу у пољској највероватније погодила ракета са пољског авиона БРАНИО ДОМОВИНУ И ГРАЂАНЕ
Објекат који је погодио кућу у Пољској раније овог месеца највероватније је ракета коју је испалио пољски авион, а која је требало да обори руске дронове у вазушном простору Пољске, изјавио је данас пољски министар за специјалне службе Томаш Сјемоњак.
''Све указује да је то била ракета коју је испалио наш авион бранећи Пољску и наше грађане'', рекао је министар, јавља Ројтерс.
Пољске власти првобитно су саопштиле да је кућу у пољском селу Цирики-Вола погодио један од 21 руског дрона који су ушли у ваздушни простор Пољске у ноћи између 9. и 10. септембра, али су након тога пољски медији објавили, позивајући се на неименоване изворе, да је кућу погодила ракета испаљена из пољског авиона Ф-16 чији је систем навођена био неисправан.
Раније данас пољски премијер Доналд Туск одбацио је писање медија да је грешком испаљена пољска ракета наводно погодила кућу током руског упада дрона, напомињући да Русија сноси одговорност за причињену штету.
Према речима заменика министра одбране Цезарија Томчика, ракета дугачка око три метра и тешка више од 150 килограма пала је на кућу.
У инциденту који се догодио у селу Вирики-Воља близу границе са Белорусијом, нико није погинуо, а кров зграде је оштећен.
Након спровођења инспекције, тужилаштво у Лублину, уз подршку стручњака, лако је идентификовало остатке 17 дронова, међутим, одбило је да коментарише шта је пало у селу Вирики.