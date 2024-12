НОВИ ДЕТАЉИ ХОРОРА У АМЕРИЧКОЈ ШКОЛИ Троје мртвих и више повређених, НАПАДАЧ ЈЕ ДЕВОЈЧИЦА

Наиме, убица је девојчица - рекао је за CNN званичник полиције упућен у случај.



Реч је о тинејџерки која је похађала ту школу.



Она је убила учитеља и ученика, а на крају и себи одузела живот. Има и више повређених.



Abundant Life Christian School sh**ter in Madison, WI was a female teen, says CNN.



No reporting on motive or if they were a biological female.pic.twitter.com/6v3wc6ypPu

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) December 16, 2024