(ВИДЕО) "Најсмртоноснији авион у историји" ТРАМП: НЕПРИЈАТЕЉИ НЕЋЕ ЗНАТИ ШТА ИХ ЈЕ СНАШЛО

Ваздухопловство САД креће у програм ловаца шесте генерације, а то ће бити Ф-47. Већ се тестира у тајности, и уверени смо да је супериорнији од било којег авиона на свету. Његова маневарска способност, његова брзина – преко 2 маха, њено оружје и његова стелт – су као ништа, рекао је Трамп.

Председник је напоменуо да ће Ф-47 бити "најнапреднији, најснажнији и смртоносни борбени авион икада направљен" и нагласио да ће Боинг добити налог за испоруку авиона.

Уговор за нову платформу за доминацију у ваздуху припашће Боингу. Конкуренција је била тешка, трајала је много година. Ова летелица показује резултате које нико никада није видео, додао је он.

Трамп је рекао да ће Ф-47 бити "практично невидљив" захваљујући стелт технологији, а његова производња је већ делимично у току. Он је напоменуо да су амерички савезници већ заинтересовани за куповину ових авиона и "можда ће добити скраћене верзије".

🇺🇸TRUMP'S SECRET F47 FIGHTER JET: “WE DON’T SHOW TOO MUCH”



“This was a big secret. In fact, we don’t show too much of the plane for that reason."



The 6th-gen jet, built by Boeing, is now officially entering production.



Officials claim it surpasses every other aircraft on… https://t.co/DJ1D5wFHyP pic.twitter.com/QW5Enz52hK

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 21, 2025