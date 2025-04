НЕМА СКЛОНИШТА ОД ТРАМПОВИХ ТАРИФА Чак су и пингвини добили „рачун” за трговину

Наиме, амерички председник је и за њих увео царине од 10 одсто на робу.

Острво Херд и острва Мекдоналд, која чине спољну територију Аустралије, спадају међу најудаљенија места на свету. До њих се може доћи само двонедељном вожњом чамцем из Перта на западној обали Аустралије. Потпуно су ненасељени, а људи су тамо последњи пут крочили пре скоро 10 година, пише The Guardian.

The penguins have been ripping us off for years pic.twitter.com/984itnzxay

Упркос томе, острва Херд и Мекдоналд су на листи места која ће бити погођена новим трговинским тарифама.

„Нигде на земљи није безбедно”, прокоментарисао је аустралијски премијер Ентони Албанезе.

Након што се сазнало да Трампове тарифе укључују чак и области у којима нико не живи, ругање је убрзо почело на друштвеним мрежама.

„Пингвини су нас крали годинама”, написао је Трампов бивши директор комуникација Ентони Скарамучи, који га сада често критикује.

„Пингвини са острва Херд и Мекдоналда су нас искориштавали предуго. Било је време да им се супротставимо!” написао је бивши конгресмен Том Малиновски на X-у.

The Heard Island and McDonald penguins have been taking advantage of us for too long - it's about time we stood up to them! https://t.co/oVACbhjkZQ

— Tom Malinowski (@Malinowski) April 2, 2025