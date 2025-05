НОВИ СНИМЦИ АПОКАЛИПСЕ У ШПАНИЈИ: Валенсија поново на удару! Суперћелијска олуја прекрила улице дебелим слојем леда

Позната шпанска туристичка регија Валенсија нашла се под ударом изненадног и снажног невремена, суперћелијске олује, које је прекрило улице ледом и изазвало велике поплаве.



Wow! Look how deep the hail is that fell in Villar del Arzobispo in Valencia, Spain this afternoon...pic.twitter.com/nfUekUx2To — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 8, 2025

Снажни пљускови и град претворили су путеве у реке, а саобраћај је на многим местима био потпуно паралисан, пренео је Вечерњи лист.

08.05.2025#Spain

A "cyclonic storm" causes heavy #hailstorms in the province of #Valencia. In the city of Rossel, Castellón, the rainfall exceeds 61 l m², causing local flooding. The hail also destroyed the harvest of almost 9,000 hectares of crops.@Tiempo_Valencia pic.twitter.com/BRWSMpetCW — Climate Review (@ClimateRe50366) May 8, 2025

Видео снимци који круже друштвеним мрежама приказују шокантне призоре. Бујице воде које носе све пред собом, празне улице покривене дебелим слојем леда и возила готово затрпана градом.

A severe weather event struck the municipality of Villar del Arzobispo in Spain’s Valencia province on Thursday, bringing heavy rainfall and a hailstorm that caused traffic disruptions.#SpainStorm #ValenciaWeather #HailstormAlert #Barlamantoday pic.twitter.com/37L9naecaX — Barlaman Today (@BarlamanToday) May 9, 2025

Неки делови изгледају као да се налазе у зимском пејзажу, а не у срцу пролећне туристичке сезоне.

A car struggles after the massive hailstorm in Villar del Arzobispo, Valencia in Spain this afternoon...pic.twitter.com/cKuuqNyvFm — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 8, 2025

Telegraf.rs