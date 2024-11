Нова руска балистичка ракета Орешник може носити нуклеарне бојеве главе укупне снаге до 900 килотона, објавио је портал Објашњавамо.рф на свом Телеграм каналу.



"У нуклеарном издању Орешник може носити бојеве главе укупне снаге од 900 килотона (еквивалент 45 Хирошима)", наводи се у инфографици.

Наводи се да време лета ракете с полигона Капустин Јар до седишта НАТО-а у Бриселу износи 17 минута. До аеродрома Рамштајн у Немачкој потребно је 15 минута, а до америчке противракетне базе у пољском Редзикову свега 11 минута.

Максимални домет Орешника, према подацима портала, износи 5.500 километара. Ракета развија брзину до 10 маха (12.380 километара на сат) и може носити бојеву главу масе до једне и по тоне.

Прошлог четвртка Владимир Путин обратио се Русима изјавивши да је Москва, као одговор на ударе Оружаних снага Украјине по објектима у Курској и Брјанској области, коришћењем америчких и британских далекометних ракета АТАЦМС и Сторм шедоу тестирала један од својих најновијих састава ракета средњег домета, Орешник, с ненуклеарним наоружањем.

In response to British long range weapon's used by Ukraine to attack Russia, they responded with the new "Oreshnik" system.

This time they did not carry nuclear warheads.

Flight time to Great Britain - 19 minutes. pic.twitter.com/GrMXKd4js4

