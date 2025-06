(ВИДЕО) ПАДАЈУ ЛОВЦИ ПЕТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ Иран оборио четврти израелски авион Ф-35

Ово, како се наводи, представља четврти израелски Ф-35 који је пресретнут и уништен од стране иранске противваздушне одбране, преноси данас иранска новинска агенција ИРНА.

Фарши је навео да су раније током дана у истој области оборене и две борбене беспилотне летелице, а да су укупно три локације око Табриза биле мета напада. Према његовим речима, ирански ПВО системи реаговали су на продор израелских микро беспилотних летелица.

Once again, We shot down Israeli F35 pic.twitter.com/NHsFlLRxhz

— Iran Military (@hehe_samir) June 17, 2025