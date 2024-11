ПАЛА ВЛАДА У НЕМАЧКОЈ Распала се „семафор коалиција“ ОГЛАСИО СЕ ШОЛЦ

Канцелар Олаф Шолц сменио је министра финансија Kристијана Линднера из Либералне странке (ФДП).

Шефови такозване "семафор коалиције", коју поред владајуће СПД чине још и Зелени, окупили су се у канцеларији у Берлину.

Шолц би требало да се обрати јавности убрзо након кризних преговора између три коалиционе странке, наводи Ројтерс.



Разрешио сам дужности Линднера. Овај потез је био неопходан да би се осигурала безбедност наше земље. Потребан нам је већи финансијски простор како бисмо могли да маневришемо кроз изазове. Министар Линднер није показао вољу да имплементира ниједан наш предлог. Нашим компанијама је потребна подршка, одмах. Свако ко то одбија, понаша се неодговорно, рекао је Шолц.



Он је додао да нема основа да за базично поверење за било какву сарадњу са Линднером, чланом партије Слободних демократа.



Линднер није радио за опште добро, већ за добробит његове клијентеле и партије, истакао је Шолц.



Он је додао да ће разговарати са опозиционим лидером Фридрихом Мерцом, из Хришћанско-демократске уније, јер "економија не може да чека до избора".





Earlier today, it was reported that Lindner proposed to his coalition partners holding snap elections in early 2025. pic.twitter.com/jpiM7jdh4O

