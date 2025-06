”Палестинска акција” упала у војну базу РАФА-А: ОШТЕТИЛИ РАТНЕ АВИОНЕ УШАВШИ НА ТРОТИНЕТИМА

Двојица активиста пропалестинске групе у базу су упали тротинетима!

На снимку који је подељен на интернету види се особа како се приближава авиону на тротинету док у позадини свира музика, а на земљи се види црвена боја.

Група се након напада огласила и саопштила шта је тачно урадила. У саопштењу организације Палестине Ацтион – која своје кампање усмерава против мултинационалних трговаца оружјем и раније је циљала корпоративне банке – наводи се да су оштетили два војна авиона на бази РАФ-а из које свакодневно полазе летови ка бази РАФ Акротири на Кипру, која се користи за војне операције у Гази и широм Блиског истока.

Група је саопштила да су двојица активиста провалила у највећу базу ратног ваздухопловства у Британији и помоћу електричних тротинета брзо стигли до авиона.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N

— Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025