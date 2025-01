ПАНИКА У КИНИ ЗБОГ МИСТЕРИОЗНОГ ВИРУСА Болнице пуне, снимци подсећају на почетак пандемије!

Круже видео снимци на друштвеним медијима, у којима се наводно приказују пуне чекаонице болница, у којима седе пацијенти са маскама, док родитељи држе болесну дечицу...

Према писању "Дејли Мејла", постоје непотврђени извештаји да су крематоријуми и погребна предузећа претрпани послом. Забрињавајући призори, али и недостатак саопштења званичника довело је неке до тога да праве поређење са првим данима епидемије ковида у Кини.

Локални медији окривљују мало познати вирус који се зове "људски метапнеумовирус" (ХМПВ) - који обично изазива благу болест налик прехлади, иако званичници то тек треба да потврде. Ситуација је слична оној током зиме 2022/2023. године када је Кину погодио талас микоплазма пнеумоније.

За ту епидемију окривљена су "деца која имају низак природни имунитет због ефеката кинеских оштрих карантина и мера затварања школа које имају за циљ сузбијање ковида".

Међутим, званични извештаји кинеског Центра за контролу и превенцију болести сугеришу да обичан грип води последњу епидемију, са 30 одсто позитивних тестова на грип, а једна од седам особа је хоспитализована са тешком респираторном болешћу.

Влада Кине и СЗО се не оглашавају

Кинеска влада и СЗО се још нису јавно огласили поводом снимака који круже мрежама. Ипак, кинески Центар за контролу и превенцију је упозорио да расте број болести сличне грипу. У последњем извештају, за недељу до 29. децембра, подаци су указивали на то да је 7,2 одсто амбулантних посета локалним болницама у северним провинцијама било због болести налик грипу.

Ово је било 12 одсто више у односу на претходну недељу, и изнад нивоа за исту недељу сваке сезоне грипа од 2021. Подаци за јужни део земље сугеришу да је 5,7 одсто амбулантних посета било због болести налик грипу, што је пораст од 21 одсто у односу на претходну недељу, и више од истог периода у 2021. години. Ипак, и даље је испод просека у 2022. и 2023.

Снимци на којима се наводно приказују преплављене болнице у Кини почели су да се појављују на мрежама око новогодишње ноћи. За снимке се тврди да су настали у болници у Хунану — провинцији у центру земље — као и другим областима.

Аболуованг Неwс, амерички провајдер вести који покрива Кину, објавио је цитате фармера у провинцији Хунан, познатог као господин Пенг, који је рекао да је упао у болничке гужве.

"Многи имају прехладу, а многи од њих имају болест. Око седам или осам људи је умрло ове недеље у овој области. Неки су били у четрдесетим, педесетим, седамдесетим...", наводи се у цитату који је преведен на енглески језик.

