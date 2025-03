ПОЧЕО САМИТ О УКРАЈИНИ Стармер: Европа се суочава са јединственим тренутком када је реч о њеној безбедности

Он је у стојећи поред француског председника Емануела Макрона и украјинског председника Володимира Зеленског истакао да је украјински председник јуче топло дочекан када је стигао у Даунинг Стрит, када га је дочекала група присталица које су га бодриле на улици, пренео је Гардијан.

"Сви смо уз вас, уз Украјину, колико год буде било потребно", рекао је Стармер.

Међутим, упозорио је да "ово представља тренутак који се дешава једном у генерацији за безбедност Европе", додајући да добар исход за Украјину није само питање исправности или неисправности, већ да је то "од суштинског значаја за безбеднсот сваке нације овде, као и многих других".

Он је додао да је раније разговарао са балтичким земљама, јер су оне очигледно део разговора.

JUST IN: 🇪🇺🇺🇦 European leaders hold emergency meeting with Ukrainian President Zelensky in London. pic.twitter.com/kn3yKXclWN

— BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2025