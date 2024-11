ПОГОЂЕНО КРИТИЧНО РУСКО СКЛАДИШТЕ Појавио се снимак испаљивања америчких ракета на Русију ЕВО КАКО ЈЕ ТО ИЗГЛЕДАЛО (ВИДЕО)

"Синоћ су украјинске снаге извеле први напад МГМ-140 АТАЦМС на руску територију, успешно погодивши 67. ГРАУ арсенал, критично складиште оружја у Брјанској области. Видимо овде снимак украјинског ХИМАРС-а који лансира АТАЦМС у Русију", објављено је на X-u.



Подсетимо, Ројтерс је пренео да је из Генералштаба украјинске војске саопштено да је након напада уследило 12 секундарних експлозија и детонација на том подручју.

- Уништавање складишта муниције војске руских окупатора ће се наставити како би се зауставила оружана агресија Руске Федерације на Украјину - наведено је у објави Генераштаба у Кијеву на Телеграму.

Руски независни медиј Медуза пренео је наводе сајта РБК Украјина који је, позивајући се на изворе из украјинских оружаних снага, објавио да је ово био први напад на територију Русије који је изведен америчким балситичким ракетама АТАЦМС.

