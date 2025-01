ПОТРЕСИ У ГРЧКОЈ ЈЕДАН ЗА ДРУГИМ Три земљотреса ударила за мање од два сата, најјачи био 3,9 Рихтера

Најјачи потрес јачине 3,9 степени Рихтерове скале погодио је Грчку јутрос у 6.54 сати. Он је регистрован 30 километара од Патре, на дубини од пет километара.



Пре њега је потрес јачине 3,4 степени Рихтерове скале погодио земљу у 6.40 сати, такође код Патре, на дубини од шест километара.



Први земљотрес јачине 3 степена Рихтера погодио је рано јутрос јужну Грчку, јавља ЕМСЦ.



