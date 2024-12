ПРЕДСЕДНИК УКРАЈИНЕ ВОЛОДИМИРИ ЗЕЛЕНСКИ Русија лансирала 93 ракете и 200 дронова на наш енергетски систем

Навео је на платформи X да је Украјина оборила укупно 81 ракету, а да је 11 оборено уз помоћ авиона Ф-16.

Зеленски је рекао да је за мир потребна снага и да се руски председник Владимир Путин не може зауставити речима.

Украјински председник је позвао на увођење строжих санкција према Русији да би се се спречила производња руских ракета.

Такође је нагласио да је Украјини потребно још система "патриот" да би оборила руске ракете.

