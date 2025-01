(ФОТО/ВИДЕО) У РАЗОРНОМ ЗЕМЉОТРЕСУ ВИШЕ ОД 50 МРТВИХ Преко 7 степени по Рихтеру погодило Тибет

Амерички геолошки институт (УСГС) навео је да је епицентар земљотреса био у Тибету, на дубини од око 10 километара, док је Кина регистровала магнитуду земљотреса од 6,8 степени, пренео је АП.

Епицентар се налазио на граници Индијске и Евроазијске тектонске плоче.

Највећи град који је био у близини, Шигаце, налази се 23 километра од епицентра.

У Непалу, у престоници Катмандуу, становници су у паници напустили своје домове након што их је земљотрес пробудио, пренели су локални медији.

Према подацима УСГС, у овом региону се у последњем веку догодило десет земљотреса јачине најмање шест степени.

A magnitude 7.1 earthquake has struck the Tibet Autonomous Region in China. At least 53 people were killed and 62 others were injured. pic.twitter.com/Ec3Wp4LKS1

དིང་རི་ལ་ས་ཡོམ་བྱུང་ནས་མི་༣༦རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བ།At least 35 people have been reported dead after a powerful earthquake in Tingri County of Shigatse City in Tibet. China’s central news confirmed 9 people dead, but on Weibo, several sources confirmed that 36 people have died #Tibet pic.twitter.com/YJYOzp6yDd

— Tseringkyi ཚེ་རིང་སྐྱིད། (@Tibetankyi) January 7, 2025