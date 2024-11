РУСИ ПОНОВО НАПАЛИ КИЈЕВ Погођена резиденција амбасадорке Естоније, ово ју је спасило

Резиденција естонске амбасадорке у Украјини Енели Колк оштец́ена је у нападу дроном на Кијев у четвртак ујутро. Колк није повређена и може да настави да живи у погођеној згради.

Напад на Кијев је у четвртак увече трајао осам сати, а амбасадорка и њен партнер били су у склоништу испод свог стамбеног блока. У једном тренутку изгледало је да је опасност прошла и вратили су се у свој стан на горњем спрату.

- Међутим, дронови су наставили да лете и нападају, а погођена је и наша зграда - рекла је Колк. Она је додала да је дрон ударио у зграду у 5:30 сати ујутру, али да није било жртава јер нико није био на горњем спрату.

- Штета је ограничена на спољашњу фасаду и кров зграде. Погођен је цео горњи спрат, али на срећу, нико није повређен - рекла је она.

Колк је напустила свој стан, који није оштец́ен, одмах након експлозије. Брзо су стигле спасилачке екипе које су угасиле пожар. Амбасадорка је рекла да увек постоје ризици за живот у Кијеву јер руски дронови нападају вишеспратнице, стамбене блокове и куц́е.

Није препоручила људима да посећују град, али је рекла да живот иде даље и да су ресторани и кафиц́и и даље отворени.

Украјинска престоница је доживела сталне нападе дроновима у последњих месец дана. Само једне ноћи у октобру није издато упозорење за напад из ваздуха.

Early yesterday, the building where #Estonian amb @AnnelyKolk lives in #Kyiv was hit by a Russian drone.

She was lucky not to be harmed.



No one is safe in #Ukraine until Russia stops its aggression. 🇺🇦needs more air defense to protect its residents.

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 8, 2024