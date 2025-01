РУСИЈА НАШЛА ЗАМЕНУ ЗА СЕВЕРНИ ТОК! Испоруке Ирану надоместиће годишње количине гаса које би ишле у ЕВРОПУ

Он је то саопштио у моменту када Москва покушава да диверзификује токове гаса након драматичног пада извоза тог енергента у Европу, пренео је Ројтерс.

Од почетка рата у Украјини 2022. године, Русија је изгубила доминацију на европском тржишту гаса, некада кључном извору прихода за руску државну компанију Гаспром.

JUST IN: 🇷🇺🇮🇷 Russia and Iran officially sign 20-year Strategic Partnership Agreement that guarantees the security of the two countries. pic.twitter.com/rLw5PkM4Y9

— BRICS News (@BRICSinfo) January 17, 2025