(ВИДЕО)РУСИЈА: ОВО ЈЕ ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД Екплозије срушиле два моста, има мртвих и повређених!

Комитет је навео да се први мост, у Вигоњичком округу Брјанске области, срушио синоћ у 22:50 по локалном времену "као резултат експлозије".

Најмање 39 људи укључујући четворо деце налази се у болницама пошто су задобили повреде након урушавања моста у Брјанској области, рекао је Алексеј Кузњецов, помоћник министра здравља Русије.

Железнички мост у округу Железногорск у Курској области срушио се затим јутрос у 3:00 по локалном времену, саопштио је комитет, услед чега је воз који је пролазио пао на пут испод моста.

Машиновођа и два помоћника су повређени у несрећи.

Комитет је саопштио да његови службеници раде на оба места како би утврдили „све околности инцидента“.

