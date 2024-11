РУСИЈА СЕ ПРИПРЕМА ЗА НАЈГОРИ СЦЕНАРИО? Руси су ово почели масовно да производе откад је Украјина употребила ATACMS ракете (ВИДЕО)

Склониште "КУБ-М" може понудити 48-часовну заштиту од различитих природних опасности, као и опасности које је створио човек.



Ту спадају експлозије и шрапнели из конвенционалног оружја, падање крхотина са зграда, опасне хемикалије и пожари.

Стандардно склониште овог типа може примити 54 особе, а уколико је потребно, могуће га је надоградити.

"Мобилно склониште је вишенаменска структура која пружа заштиту људима од разних претњи, укључујући природне катастрофе и несреће изазване људским деловањем", рекли су из истраживачког института руског министарства за ванредне прилике, назвавши га "важним кораком према побољшању сигурности грађана".

🚨 RUSSIA STARTS BUILDING NUCLEAR-RESISTANT SHELTERS



Russia has started mass-producing KUB-M mobile bomb shelters, designed to protect against nuclear shockwaves, radiation, and conventional threats for up to 48 hours.



These shelters, which house 54 people and resemble… pic.twitter.com/siFfrOKwDZ

