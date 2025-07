САМО ИМ ЈОШ ОНИ ТРЕБАЈУ, МИЛИОНИ ПРЕКРИЛИ УКРАЈИНУ И ИДУ КА РУСИЈИ, ГРИЗУ СВЕ ПРЕД СОБОМ! Инвазије Није поштеђен ни Крим, ево шта је могући узрок БИБЛИЈСКЕ КАТАСТРОФЕ (ФОТО, ВИДЕО)

Милиони скакаваца прекрили су села и гризу све пред собом пробијајући се кроз усеве у Дњипропетровској и Запорошкој области на југу Украјине, као и на територији Крима који је под контролом Русије.



Кијев пост преноси да су то наводе званичници и новински извештаји с обе стране линије фронта.

Густе концентрације инсеката налик скакавцима такође су пријављене у Криворошкој, Херсонској и Одеској области јужне Украјине, као и у централној Виничкој области.

Локални медији су јуче и данас известили да су најгушћи ројеви у Запорошкој области, где су прошле недеље први пут виђени скакавци у већем броју.

Видео снимци снимљени у југоисточној Дњипропетровској области приказују хиљаде инсеката који су се раширили по једном селу, са 50 скакаваца по квадратном метру зида или пута и масу летећих инсеката који узрокују смањену видљивост у центру једног града.

A locust invasion has struck Zaporizhia, Ukraine, with swarms spreading from rural areas into the city. Experts say drought and the destruction of the Kakhovka reservoir created ideal conditions for the outbreak.pic.twitter.com/rIl0ocR9Zk

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 20, 2025